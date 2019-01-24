Индонезия и Новая Зеландия намерены расширить двусторонние связи

Джакарта, , 09:14 — REGNUM Посол Новой Зеландии в Индонезии Тревор Матесон встретился с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой, чтобы обсудить усилия по расширению сотрудничества между странами, сообщает Antaranews.

«Я встретился с вице-президентом Юсуфом Каллой, чтобы выразить свою признательность за двусторонние отношения, которые мы поддерживаем», — заявил посол Новой Зеландии.

На встрече также обсуждались усилия по расширению сотрудничества между Индонезией и Новой Зеландией, особенно в области образования и сельского хозяйства.

Тревор Матесон заявил, что двустороннее сотрудничество в области образования и сельского хозяйства идет хорошо, и будет продолжать улучшаться вместе с сотрудничеством в области возобновляемых источников энергии.

Издание отмечает, что Тревор Матесон был послом в Индонезии с января 2015 года и покинет Джакарту в середине февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой делегации Новой Зеландии Опито Уильямом Сио в кулуарах демократического форума на Бали, чтобы обсудить итоги совместной министерской встречи.

Подробности: Индонезия и Новая Зеландия обсудили итоги министерской встречи