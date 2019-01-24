Четверг, 24 Января 2019 года
09:15:08 МСК

Индонезия и Новая Зеландия намерены расширить двусторонние связи

Политика

Вице-президент Индонезии провел встречу с послом Новой Зеландии

Джакарта, 24 января 2019, 09:14 — REGNUM  Посол Новой Зеландии в Индонезии Тревор Матесон встретился с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой, чтобы обсудить усилия по расширению сотрудничества между странами, сообщает Antaranews.

«Я встретился с вице-президентом Юсуфом Каллой, чтобы выразить свою признательность за двусторонние отношения, которые мы поддерживаем», — заявил посол Новой Зеландии.

На встрече также обсуждались усилия по расширению сотрудничества между Индонезией и Новой Зеландией, особенно в области образования и сельского хозяйства.

Тревор Матесон заявил, что двустороннее сотрудничество в области образования и сельского хозяйства идет хорошо, и будет продолжать улучшаться вместе с сотрудничеством в области возобновляемых источников энергии.

Издание отмечает, что Тревор Матесон был послом в Индонезии с января 2015 года и покинет Джакарту в середине февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой делегации Новой Зеландии Опито Уильямом Сио в кулуарах демократического форума на Бали, чтобы обсудить итоги совместной министерской встречи.

Подробности: Индонезия и Новая Зеландия обсудили итоги министерской встречи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить