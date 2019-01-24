«Переворот в Венесуэле»: Брюссель огласит свою позицию 24 января

Берлин, , 09:11 — REGNUM Европейский союз озвучит свою позицию в отношении событий в Венесуэле 24 января. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

«Сейчас мы будем очень тесно координироваться, в том числе с нашими европейскими партнерами», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В его поддержку выступили США и латиноамериканские страны из «группы Лимы».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.