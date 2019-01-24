Четверг, 24 Января 2019 года
09:18:57 МСК

«Переворот в Венесуэле»: Брюссель огласит свою позицию 24 января

Политика

До сих пор страны Европейского союза не делали официальных заявлений по поводу событий в Венесуэле

«Переворот в Венесуэле»: Брюссель огласит свою позицию 24 января
Jonathan Alvarez C
Флаг Венесуэлы

Берлин, 24 января 2019, 09:11 — REGNUM  Европейский союз озвучит свою позицию в отношении событий в Венесуэле 24 января. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

«Сейчас мы будем очень тесно координироваться, в том числе с нашими европейскими партнерами», — сказал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. В его поддержку выступили США и латиноамериканские страны из «группы Лимы».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евросоюз и страны Латинской Америки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить