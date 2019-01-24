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В феврале на Украине создадут антикоррупционный суд — Порошенко

Политика

Президент считает, что Украина успешно борется с коррупцией в банковской сфере

В феврале на Украине создадут антикоррупционный суд — Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Давос, Швейцария, 24 января 2019, 09:03 — REGNUM  В феврале 2019 года будет завершён процесс создания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ), заявил президент Украины Пётр Порошенко 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил телеканал 112.ua

«В феврале мы завершаем процедуру создания антикоррупционного суда вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой», — рассказал Порошенко.

Он также отметил, что национальный банк Украины удостоился награды за прозрачность в сфере банковских услуг, что является, по мнению Порошенко, доказательством успешной борьбы с коррупцией в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2018 года Верховная рада Украины приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Новая структура должна заработать к июню 2019 года.

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Коррупция и борьба с ней
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