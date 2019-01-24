Трамп согласился выступить перед конгрессом после «шатдауна»

Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Ежегодное обращение президента США к конгрессу «О положении страны» состоится после того, как федеральное правительство вернется к работе. Об этом действующий глава государства Дональд Трамп написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что пока продолжался «шатдаун», спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предложила ему выступить с обращением к конгрессу, и он согласился. Однако позднее Пелоси передумала и попросила отложить выступление.

«Это её прерогатива, и я выступлю, когда работа правительства будет восстановлена», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пелоси заявила, что не позволит Трампу сделать ежегодное обращение, пока продолжается «шатдаун». Тогда Трамп пообещал некую альтернативу вместо заблокированного демократами традиционного обращения к конгрессу.

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