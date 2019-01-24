Глава Евросовета призвал поддержать «демократические силы» в Венесуэле

Брюссель, , 08:51 — REGNUM Европа должна поддерживать «демократические силы в Венесуэле», где глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Об этом 24 января заявил глава Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter.

По его словам, в отличие от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Парламентская ассамблея, включая Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан страны.

«Надеюсь, что вся Европа объединится в поддержке демократических сил в Венесуэле», — написал он.

Читайте также: Президент Боливии поддержал Мадуро и напомнил о судьбах Ливии и Ирака

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные выборы президента страны. Мадуро победил на них, набрав 67,8% голосов. Выборы вызвали протест со стороны большинства стран Запада, а также Латинской Америки.

В январе 2019 года состоялась церемония инаугурации Мадуро, и он вступил в должность президента страны до 2025 года. Сразу же после этого Национальная ассамблея, которая контролируется оппозицией, объявила Мадуро узурпатором, и в стране начались волнения. 23 января во время оппозиционного митинга в Каракасе глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента.

Читайте также: Трамп объявил главу парламента Венесуэлы переходным президентом страны