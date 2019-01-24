Ким Чен Ын верит в «позитивное мышление» Трампа — СМИ

Пхеньян, , 08:38 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похвалил президента США Дональда Трампа и выразил удовлетворение прогрессом в подготовке второго саммита между лидерами двух стран, сообщает 24 января Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАГ).

«Ким Чен Ын подчеркнул, что будет верить в позитивное мышление президента Трампа, терпеливо ждать и шаг за шагом продвигаться к цели, которая будет выгодна обеим странам», — говорится в заявлении ЦТАГ.

Как передавало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest назвал три шага к успеху на переговорах КНДР и США