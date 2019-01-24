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Ким Чен Ын верит в «позитивное мышление» Трампа — СМИ

Политика

Лидер КНДР рад прогрессу в подготовке саммита между лидерами двух стран

Ким Чен Ын верит в «позитивное мышление» Трампа — СМИ
Иллюстрация: The White House
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Пхеньян, 24 января 2019, 08:38 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похвалил президента США Дональда Трампа и выразил удовлетворение прогрессом в подготовке второго саммита между лидерами двух стран, сообщает 24 января Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАГ).

«Ким Чен Ын подчеркнул, что будет верить в позитивное мышление президента Трампа, терпеливо ждать и шаг за шагом продвигаться к цели, которая будет выгодна обеим странам», — говорится в заявлении ЦТАГ.

Как передавало ИА REGNUM, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

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США и КНДР
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