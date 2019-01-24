Президенты Франции и Израиля провели переговоры

Париж, , 08:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил о стратегической важности безопасности Израиля на пресс-конференции в Елисейском дворце после встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщает израильский новостной канал i24news.

«Франция глубоко привержена безопасности Израиля», — заявил глава Франции, добавив, что это приоритет для обеспечения стабильности в регионе.

На пресс-конференции, состоявшейся после двухчасовой беседы между двумя лидерами, Эммануэль Макрон поднял несколько тем, таких как Иран, Сирия, Ливан и, конечно же, арабо-израильский конфликт.

По словам Макрона, лидеры двух стран высоко оценили силу отношений между Израилем и Францией, мнения которых, однако, расходятся по некоторым вопросам.

Со своей стороны, президент Израиля Реувен Ривлин подчеркнул, что Израиль и Франция «находятся на одной стороне, чтобы вместе бороться с глобальным терроризмом».

«Сегодня иранский режим является основным источником дестабилизации на Ближнем Востоке и в Европе», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 года президент Израиля прибыл в Париж по случаю 70-летия франко-израильских дипломатических отношений.

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