Представители Иракского Курдистана удовлетворены новым бюджетом — СМИ

Багдад, , 08:06 — REGNUM Представители Иракского Курдистана в Багдаде выразили удовлетворение по поводу нового государственного бюджета, сообщает 24 января Rudaw.

«Я могу заявить, что средства, выделенные для курдского региона, вполне приемлемы. Важно то, что государственные служащие, а также пешмерга будут получать своевременную зарплату», — подчеркнул второй заместитель спикера иракского парламента Башир Хадад.

Вскоре по принятию бюджета состоится голосование.

Напомним, иракский бюджет традиционно является предметом спора между Эрбилем и Багдадом. Власти Иракского Курдистана периодически заявляют о своем недовольстве распределением доходов, полученных от продажи нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливанский бизнесмен: Эрбиль — экономическая столица Ирака