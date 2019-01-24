Представители Иракского Курдистана удовлетворены новым бюджетом — СМИ

Багдад, 24 января 2019, 08:06 — REGNUM Представители Иракского Курдистана в Багдаде выразили удовлетворение по поводу нового государственного бюджета, сообщает 24 января Rudaw.
«Я могу заявить, что средства, выделенные для курдского региона, вполне приемлемы. Важно то, что государственные служащие, а также пешмерга будут получать своевременную зарплату», — подчеркнул второй заместитель спикера иракского парламента Башир Хадад.
Вскоре по принятию бюджета состоится голосование.
Напомним, иракский бюджет традиционно является предметом спора между Эрбилем и Багдадом. Власти Иракского Курдистана периодически заявляют о своем недовольстве распределением доходов, полученных от продажи нефти.
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