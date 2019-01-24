Четверг, 24 Января 2019 года
08:07:52 МСК

Представители Иракского Курдистана удовлетворены новым бюджетом — СМИ

Политика

Иракский бюджет традиционно является предметом спора между Эрбилем и Багдадом

Багдад, 24 января 2019, 08:06 — REGNUM  Представители Иракского Курдистана в Багдаде выразили удовлетворение по поводу нового государственного бюджета, сообщает 24 января Rudaw.

«Я могу заявить, что средства, выделенные для курдского региона, вполне приемлемы. Важно то, что государственные служащие, а также пешмерга будут получать своевременную зарплату», — подчеркнул второй заместитель спикера иракского парламента Башир Хадад.

Вскоре по принятию бюджета состоится голосование.

Напомним, иракский бюджет традиционно является предметом спора между Эрбилем и Багдадом. Власти Иракского Курдистана периодически заявляют о своем недовольстве распределением доходов, полученных от продажи нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливанский бизнесмен: Эрбиль — экономическая столица Ирака

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить