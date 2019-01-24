Ротация кадров: в мэрии Оренбурга представлен новый вице-мэр

Оренбург, , 07:36 — REGNUM В администрации Оренбурга новое кадровое решение. Свой пост покинул заместитель по экономике и финансам Олег Аникин. На должность назначена Елена Фёдорова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Сегодня, 24 января, глава города Дмитрий Кулагин представил нового вице-мэра своим подчинённым. Согласно данным, почерпнутым из открытых источников, Фёдорова в 2016 году являлась начальником управления бухгалтерского учёта и отчётности аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, а затем — с созданием подведомственной минфину региона структуры — возглавила государственное казённое учреждение Оренбургской области «Центр бюджетного учета и отчетности» (ГКУ ЦБУ).

Напомним, что в администрации Оренбурга происходят активные кадровые перестановки. Они связаны с отставкой Евгения Арапова, который находится под уголовным преследованием и обвиняется в коррупции, и назначением на пост главы города Дмитрия Кулагина, который до этого являлся вице-губернатором, руководителем аппарата областного правительства.

В период конкурса на вакантную должность оренбуржцы не сомневались, что победа будет за Кулагиным. На него жители возлагали большие надежды. Однако назначение на один из ключевых постов — вице-мэра, курирующего строительство, земельные отношения, бывшего главы УФСИН по Иркутской области Анатолия Киланова население шокировало.

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