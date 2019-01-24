Зеленский заявил, что избавился от фирмы на Кипре

Киев, , 07:37 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский заявил, что вышел из состава акционеров компании Green Family LTD, сообщил 23 января телеканал «1+1».

Зеленский показал журналистам документ, в котором сказано, что он является владельцем 300 акций компании, и заявил, что дал поручение «осуществить все необходимые действия, которые предусмотрены действующим законодательством для вывода из состава акционеров компании».

Напомним, 17 января 2019 года журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование, в котором доказали, что Владимир Зеленский имеет кинобизнес в России. Для нынешней Украины это является компрометирующим фактом.

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Как сообщало ИА REGNUM, комик Владимир Зеленский заявил о своём участии в выборах президента 31 декабря 2018 года в своём новогоднем видеообращении на телеканале «1+1». Ролик был показан незадолго до официального видеообращения президента Украины Петра Порошенко. Позже Зеленский назвал выход своего видеообращения «технической ошибкой».

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