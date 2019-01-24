Глава Израиля выступил перед лидерами религиозных общин во Франции

Париж, , 07:27 — REGNUM Президент Израиля Реувен Ривлин выступил перед представителями мусульманской общины во Франции, сообщает Le Figaro.

«Сказать, что религия является источником напряженности, возможного конфликта, который может развиться в любой момент, в корне неправильно», — заявил Реувен Ривлин перед тридцатью лидерами мусульманской и еврейской общин.

Отмечая рост популизма, фундаментализма, экстремизма, расизма, глава Израиля призвал укреплять доверие между религиями.

Бывший имам мечети коммуны Дранси под Парижем имам Хассен Чалгуми назвал встречу «исторической, сильной и важной» для будущего этих двух общин.

«Это пламя надежды в период напряженности, говорящее о том, что религиозные лидеры хотят двигаться вперед», — отметил имам.

Напомним, 23 января 2019 года президент Израиля прибыл во Францию. В Елисейском дворце в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы Израиля Реувена Ривлина.