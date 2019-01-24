Мэр Читы Анатолий Михалёв попросился в отставку

Чита, , 07:22 — REGNUM Комитет по социальной политике думы Читы на заседании, которое состоялось сегодня, 24 января, единогласно принял отставку главы города Анатолия Михалёва. При этом отмечается, что заявление мэра, которое он подал в аппарат думы, носит уведомительный характер и не требует утверждения гордумой, пишет газета «Коммерсантъ». После отставки Михалёв по-прежнему будет являться депутатом гордумы.

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Свой уход с руководящего поста Михалёв объяснил личными обстоятельствами.

«В связи с личными обстоятельствами я принял решение подать в отставку. У меня было время обдумать», — приводит «Чита.ру» слова градоначальника.

Уточняется, что исполнение обязанностей возложено на первого заместителя Андрея Ядрищенского.

Перед заседанием думы градоначальник встретился с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. По словам Михалёва, он пообещал оказывать поддержку городским властям.

Добавим, что нового председателя городской думы парламентарии изберут на очередном заседании, которое намечено на 31 января.

Напомним, Анатолий Михалёв руководил Читой с 2000 года.