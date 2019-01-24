Госдеп США отказал Мадуро в праве разрывать дипотношения

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Лидер Венесуэлы Николас Мадуро не вправе разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщила 23 января пресс-служба американского госдепа.

По мнению главы внешнеполитического ведомства США, Мадуро утратил президентские полномочия, а так называемым временным главой государства является самоназначенный и поддержанным США оппозиционный политик Хуан Гуайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что именно он отныне исполняет обязанности президента республики. Данное заявление поддержали власти США, после чего глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа на сборы.

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