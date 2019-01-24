Свердловский министр экономики покинул свой пост

Екатеринбург, , 05:40 — REGNUM В Свердловской области региональный министр экономики Александр Ковальчик освобождён от должности. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщают местные СМИ, Александр Ковальчик уволился по собственному желанию, а временно исполнять обязанности главы министерства экономики Свердловской области станет его первый заместитель Татьяна Гладкова, сообщает «Областное телевидение». Также сообщается о том, что Александр Ковальчик займёт пост вице-мэра Екатеринбурга.

Напомним, что ранее Александр Ковальчик работал в муниципальных структурах Екатеринбурга — он возглавлял ЕМУП «Водоканал». А министерство экономики Свердловской области он возглавил в феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, должность первого заместителя главы Екатеринбурга стала вакантной после того, как 17 января её освободил Александр Кожемяко, отработавший в мэрии 20 лет. Накануне стало известно, что он возглавил индустриальный парк «Уралмаша».

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