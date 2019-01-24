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Меркель в Давосе пошутила насчет своего выхода на пенсию

Политика

«Стоит радоваться тому, что имеешь»

Меркель в Давосе пошутила насчет своего выхода на пенсию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Давос, Швейцария, 24 января 2019, 05:12 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время беседы с основателем Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом пошутила насчет своего выхода на пенсию. Запись дискуссии доступна на официальном сайте форуме.

Шваб поинтересовался у Меркель, будет ли она и дальше приезжать на форум в качестве активной участницы, а не в качестве пенсионера.

«Ну, сегодня я же здесь, не так ли? Стоит радоваться тому, что имеешь», — заявила в ответ Меркель.

Ранее, в октябре 2018 года, Меркель заявила, что по истечению срока ее канцлерства она не будет больше претендовать на эту должность. Также в декабре Меркель уступила пост председателя партии ХДС, на котором находилась в течение 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря газета Die Welt опубликовала результаты соцопроса, согласно которому больше трети граждан Германии хотели бы досрочной отставки канцлера Ангелы Меркель. По данным газеты, большинство из них составляют избиратели партий «Альтернатива для Германии», «Левые» и социал-демократической партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Более трети жителей ФРГ хотели бы досрочной отставки Меркель — опрос

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Политическая жизнь Германии
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