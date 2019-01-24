«Ирония современной политики»: и Мадуро и Трампа атакуют оппозиционеры

Москва, , 04:23 — REGNUM Ирония современной политики проявилась в сложившейся ситуации в США и в Венесуэле, сообщил 24 января член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«В Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции объявил себя и.о. президента, покушаясь на полномочия [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. В США спикер палаты представителей и лидер оппозиции блокирует обращение президента [США Дональда] Трампа к нации в конгрессе, подрывая его полномочия, — отметил Пушков. — Ирония современной политики».

Напомним, и США и Венесуэла переживают политический кризис. В Штатах — правительственный кризис из-за несогласованности между оппозиционной Демпартией и Трампом по бюджету («шатдаун»). В Венесуэле оппозиция, подконтрольная США, оказывает давление на Мадуро, провоцируя международный скандал.

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