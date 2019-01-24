СМИ узнали о готовящейся отставке главы Читы

Чита, , 03:47 — REGNUM Заявление об отставке главы Читы Анатолия Михалёва будет рассмотрено на заседании городской думы 24 января, сообщает Zab.ru.

По словам источника в местном законодательном органе, отставка готовится:

«Да, завтра в 9 утра такой вопрос будет рассмотрен».

Михалёв уходит по собственному желанию. Не все источники подтвердили эту информацию. О том, что не знает о готовящейся отставке мэра, сообщил первый зампредседателя думы Читы Андрей Ядрищенский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михалёв в минувшем году несколько дней не являлся на работу после того, как в Забайкалье началось наводнение: он был в отпуске.

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