Белый дом не исключает продление «шатдауна» до весны

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не исключает того, что приостановка работы правительства и федеральных учреждений в Соединенных Штатах может затянуться до марта и апреля 2019 года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, глава аппарата Белого дома Мик Мелвани обратился к руководителям министерств с запросом информации, какие государственные программы могут пострадать в связи с продлением «шатдауна». Эту информацию он попросил предоставить к 25 января. Газета предполагает, что таким образом Белый дом готовится к долгому бюджетному кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 декабря 2018 была приостановлена работа правительства США и ряда федеральных учреждений в связи с отсутствием утвержденного бюджета на 2019 финансовый год. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать одобренный конгрессом проект бюджета из-за отсутствия статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

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