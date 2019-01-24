НАТО собираются провести учения в Черном море с участием Грузии

Брюссель, , 02:55 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорился с грузинским президентом Саломе Зурабишвили о сотрудничестве и участии Грузии в масштабных учений Североатлантического альянса в Черном море, сообщает телеканал «Звезда».

По словам генсека НАТО, цель учений — повысить совместимость вооруженных сил стран, входящих в альянс, и дать сигнал другим странам о поддержке Грузии. Столтенберг добавил, что НАТО наращивает сотрудничество с военно-морскими силами Грузии в связи с усилением российского присутствия в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Вильнюсе состоялась встреча премьер-министров Латвии и Грузии, на которых обсуждались отношения между странами. Премьер-министр Литвы заявил, что одной из целей сотрудничества является вступление Грузии в ЕС и НАТО.

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