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НАТО собираются провести учения в Черном море с участием Грузии

Политика

НАТО дает сигнал о поддержке Грузии альянсом

Брюссель, 24 января 2019, 02:55 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорился с грузинским президентом Саломе Зурабишвили о сотрудничестве и участии Грузии в масштабных учений Североатлантического альянса в Черном море, сообщает телеканал «Звезда».

По словам генсека НАТО, цель учений — повысить совместимость вооруженных сил стран, входящих в альянс, и дать сигнал другим странам о поддержке Грузии. Столтенберг добавил, что НАТО наращивает сотрудничество с военно-морскими силами Грузии в связи с усилением российского присутствия в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Вильнюсе состоялась встреча премьер-министров Латвии и Грузии, на которых обсуждались отношения между странами. Премьер-министр Литвы заявил, что одной из целей сотрудничества является вступление Грузии в ЕС и НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Литвы назвал конечной целью членство Грузии в НАТО и ЕС

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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