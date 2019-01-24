Террористы обстреляли Идлиб, есть погибший и раненые

Дамаск, , 02:07 — REGNUM Сирийские военнослужащий погиб в зоне деэскалации «Идлиб» в результате атаки боевиков, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

За минувшие сутки 23 января террористы в зоне деэскалации «Идлиб» обстреляли населенные пункты в трех провинциях. В Латакии — Нахшеббу, Бшарфу и Сафсафу, в Хаме — Телль-Эль-Мактау, Махарду и Суран, в Алеппо — Телль-Султан.

«В результате обстрела населенного пункта Телль-Хамра провинции АЛЕППО один военнослужащий вооруженных сил САР погиб и один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранения», — сообщили в Центре.

Еще пятеро военных Сирийской арабской армии ранены в ходе обстрела населенного пункта Вреде (Алеппо).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 января в зоне «Идлиб» погибли трое сирийских военных.

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