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Строительство новых станций метро в Петербурге решили приостановить

Политика

Строительные работы остановят к 28 января

Санкт-Петербург, 24 января 2019, 02:10 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга решили законсервировать строящиеся станции метро и приостановить строительство, пока не будет найден новый подрядчик, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В КРТИ подчеркнули, что будут предприняты все меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях. Помимо консервации объектов строительства будет заключен договор по обеспечению охраны. Отмечается, что строительные работы остановят к 28 января.

Напомним, 21 января Смольный заявил о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке с «Метростроем», который был главным подрядчиком по строительству метрополитена в Северной столице. В настоящее время власти Петербурга ищут подрядчика, который будет достраивать уже начатые станции петербургской подземки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Марина Шишкина обратилась к врио губернатора города Александру Беглову с просьбой сообщить о сроках введения в эксплуатацию новых станций метро.

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Строительство метрополитена
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