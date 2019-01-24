Трамп обещал альтернативу выступлению в конгрессе

Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Вместо традиционного обращения к конгрессу, заблокированного демократами, американский президент Дональд Трамп обещал предложить альтернативу, сообщил он журналистам в Белом доме.

Комментируя заявление спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси о том, что она не даст президенту возможности выступить с обращением из-за «шатдауна», глава государства заявил, что так не оставит это.

«Мы сделаем что-то в качестве альтернативы», — сказал Трамп.

Напомним, правительственный кризис в США (так называемый шатдаун) обострил противоречия между американскими партиями. Несмотря на то, что Трамп выразил Пелоси поддержку во время ее избрания, она как демократ противится его инициативе по финансированию стены на южной границе США.

Ранее Пелоси уже предлагала Трампу отказаться от выступления перед конгрессом, поскольку правительство не работает в нормальном режиме. Трампу эта «рекомендация» не понравилась.

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