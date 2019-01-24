Псевдо-врио президента Венесуэлы не разрывает отношений с США

Каракас, , 01:24 — REGNUM В планы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности президента страны, не входит разрыв дипломатических отношений с США, написал он в Twitter.

«Мы суверенная нация и будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира», — говорится в сообщении.

Оппозиционер заявил, что он и его соратники по Национальной ассамблее Венесуэлы настроены на «восстановление конституционного порядка» в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро 23 января объявил решение разорвать с Вашингтоном политические и дипломатические отношения.

Этот шаг вызван признанием американским руководством Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, о чем оппозиционер объявил ранее.

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