Войскам ДНР на линии фронта в Донбассе сдался в плен украинский диверсант

Донецк, , 23:53 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики силам Народной милиции ДНР сдался украинский военнослужащий, который в составе диверсионной группы пытался перейти линию фронта в Донбассе. Об этом сегодня, 23 января, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Он рассказал, что 22 января на Мариупольском направлении украинская диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в количестве четырех боевиков попыталась скрытно приблизиться к позициям войск ДНР.

Диверсанты напоролись на сигнальную мину. Трое диверсантов успели ретироваться к украинским позициям, а один диверсант сдался в плен войскам ДНР.

Взятый в плен украинский боевик находится на территории ДНР.