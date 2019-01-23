МИД РФ: Израиль должен прекратить удары по Сирии

Москва, , 23:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от Израиля прекратить практику произвольного нанесения ударов по территории суверенной Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление сделала сегодня, 23 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские власти настаивают, что Сирия не должна оставаться «ареной для сведения геополитических счетов».

«Призываем всех задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала недели военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по объектам военной инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Известно, что под удары попали иранские военные объекты на территории Сирии, а также объекты сирийской ПВО.

По предварительным данным, в результате авиаударов Израиля погибли четверо сирийских военнослужащих.

Сирийские власти снова заявили протест в ООН с требованием оказать давление на Израиль, а также пригрозили нанести удар по международному аэропорту Тель-Авива.