Путин: Вывод войск США стабилизирует ситуацию в Сирии

Москва, , 21:59 — REGNUM Вывод американских войск с территории Сирии поспособствует стабилизации ситуации в этой стране. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам российского лидера, в ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями о том, как решение Соединённых Штатов о выводе войск повлияет на развитие ситуации в регионе.

«Если такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом и поможет стабилизировать обстановку», — отметил Владимир Путин.

Президент России также напомнил о том, что оснований для пребывания в Сирии американских военных нет, поскольку Вашингтон не получал официального приглашения от Дамаска, и соответствующего решения Совета Безопасности ООН также не было.

По мнению Владимира Путина, в Сирии необходимо добиваться согласия между всеми конфликтующими сторонами, а сделать это возможно «исключительно в ходе переговоров».

Напомним, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и анонсировал вывод американских войск из Сирии.