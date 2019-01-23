США выразили поддержку оппозиции в Венесуэле

Каракас, , 21:53 — REGNUM Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс выразил недвусмысленную поддержку венесуэльским оппозиционерам от лица Белого дома, сообщает испанское издание ABC. В видеоролике, распространенном во вторник, 22 января, Пенс заявил: «Николас Мадуро — диктатор, не имеющий законного права на власть».

«Никогда он не достигал президентства на свободных и справедливых выборах. У власти он удерживается, подвергая тюремному заключению любого, кто осмелится бросить ему вызов», — добавил вице-президент.

«То, что второй по значимости представитель исполнительной власти ведущей мировой державы записывает и распространяет подобного рода видео за день до гражданских протестов, объявленных по всей Венесуэле против режима Мадуро, показывает, насколько важен для Белого дома гуманитарный кризис, который переживает южноамериканская страна, откуда уехало более трех миллионов эмигрантов, согласно сведениям ООН», — подчеркивает ABC.

Видеообращение американского политика начинается на испанском языке. «Hola [привет], я Майк Пенс», — говорит вице-президент. После этого он продолжает: «От имени президента Дональда Трампа и всего американского народа позвольте мне заверить вас в неизменной поддержке США, когда вы, народ Венесуэлы, возвышаете свой голос, требуя свободы». Выразив поддержку главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо, Пенс добавляет, снова по-испански: «Estamos con ustedes [Мы с вами]».

Белый дом рассматривает возможность провозгласить Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и готовится к ужесточению санкций в отношении венесуэльской нефти, чтобы таким образом перекрыть кислород для режима Мадуро. В то же время советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и Организация американских государств сообщают о военной и экономической поддержке, которую Мадуро оказывает Куба. Последняя позволяет венесуэльскому лидеру бессрочно оставаться у власти.

«В понедельник режим подавил восстание 40 военных из Боливарианской национальной гвардии. 10 января Мадуро в очередной раз вступил в должность президента по результатам апрельских выборов, легитимность которых ставят под сомнение практически все международные институты», — описывает ситуацию в стране испанское издание.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес после распространения видео Пенса заявил, что американский вице-президент распорядился об осуществлении актов насилия в стране Карибского бассейна и создании ложных позитивных сигналов для устроителей оппозиционного марша 23 января.

«Венесуэльские фашисты, которые подчиняются приказам Майка Пенса… То, что им дает Пенс, это не рекомендация, это приказ: он приказывает им жечь, приказывает убивать, приказывает продолжать подавать ложные позитивные сигналы [оппозиционерам]», — сказал журналистам Родригес.