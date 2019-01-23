Павел Латушко: Белоруссия — «белый простор, не заполненный никаким цветом»

Сергей Артёменко, , 21:04 — REGNUM

Белоруссия и Франция «близки исторически и территориально, поскольку обе расположены в Европе». Об этом говорится в размещённом 21 января на сайте МИД Белоруссии интервью французской газете «Перспектива» (январь 2019) посла Белоруссии во Франции Павла Латушко.

По словам чиновника, Франция и Белоруссия «проходят период прагматизации сотрудничества — поиска взаимных интересов в политической и экономической сферах» и даже «запустили ряд межправительственных механизмов» в последние годы. Латушко, прошедший путь от комсомольского вожака до активиста «белорусизации» и «почётного мушкетёра», снискавший скандальную известность на малой родине, поведал об активизации сотрудничества в разных сферах.

«За шесть лет с нашим участием организовано более 200 культурных проектов в более чем 50 городах Франции: Дни белорусской культуры и кино, Белорусские театральные и музыкальные сезоны, выставки, в которых приняли участие более 100 белорусских художников, выступления ансамблей «Песняры» и «Хорошки», ежегодная акция «Споем гимн Беларуси вместе» и многое другое. Эти мероприятия посетили сотни тысяч французов», — сказано в публикации.

Другие источники — французские и белорусские, в том числе официальные публикации, однако, не дают оснований для таких выводов. Пресловутые «сотни тысяч французов» отсутствуют на фотографиях и видеозаписях мероприятий, которые проводились с участием посольства Белоруссии во Франции.

«Основные товарные позиции — это удобрения: азотные и калийные. Всего же это 250 позиций: от стратегических товаров до товаров бытового потребления. Белорусский металлургический завод поставляет во Францию продукцию, которая используется при производстве колесных шин Michelin. Продукция деревообработки (дома, мебель, иная продукция) — один из драйверов роста. Вслед за поставкой Шкловских домов в ближайшее время планируется подписание контракта на поставку белорусской плитки для их отделки. На столах у французов можно встретить такие белорусские продукты как, например, лисички и улитки», — рассказал посол Белоруссии.

Он сообщил также, что в стране «успешно работают или начинают работу такие ведущие французские компании как «Рено», «Пежо», «Данон», «Лакталис», «Леруа Мерлен», «Бесак».В связи со сказанным послом заслуживает внимания такой факт: по данным «Автостата», в 2018 году на белорусском рынке продано 11 310 автомобилей Renault (на втором месте — российская Ladaс 10 481), которые собираются в России — как и другие товары, а также услуги упомянутых «белорусизатором» компаний.

«В январе-октябре 2018 г. объём взаимной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,6% (322,5 млн. долл.). Белорусский экспорт во Францию увеличился на 9,8% и составил 57,5 млн. долл., французский импорт в Беларусь вырос на 10,3% (265 млн. долл.)», — констатировал Латушко.

На сайте посольства Белоруссии во Франции приводятся данные торгово-экономического сотрудничества лишь за 2013−2017 годы, хотя уже подходит к концу первый месяц 2019 года. Такое отношение к официальной странице посольства свидетельствует о реальном уровне культуры бывшего министра культуры Белоруссии, а также о том внимании, которое на самом деле белорусские чиновники уделяли сотрудничеству с Францией и информированию общественности.

Судя по данным на сайте посольства, с 2013 года товарооборот между Белоруссией и Францией неуклонно падал до 2017 года, а торговое сальдо для Минска было неизменно отрицательным. В позапрошлом году товарооборот достиг уровня $365,934 млн, при этом Белоруссия наторговала в минус на $233,3446 млн — косвенно это свидетельствует о провале диверсификации внешней торговли, на которую ведомство Владимира Макея ориентировали Совмин и лично Александр Лукашенко.

«Инвестиционное сотрудничество» на сайте посольства представлено рекламным видеороликом. В этом же разделе — русскоязычная рекламная презентация конторы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» с популярным перечислением теоретически привлекательных для инвесторов факторов без единого упоминания о хотя бы одном успешном инвестпроекте французского бизнеса. Третий материал этого раздела — англоязычный путеводитель для потенциального инвестора на 88 страниц, разработанный при помощи прибалтийских партнёров официального Минска. Во сколько эти материалы обошлись белорусским налогоплательщикам — МИД Белоруссии никогда публично не отчитывался.

В Белоруссии два государственных языка и подавляющее большинство белорусов — русскоязычные, однако с сайта посольства удалена русская версия сайта. Французам же следует пользоваться английской версией.

До назначения Павла Латушко послом во Франции белорусская общественность критиковала его моральный облик и деятельность в чиновничьей вертикали. Тем не менее, Александр Лукашенко принял решение назначить бывшего комсомольца на должность официального представителя Белоруссии во Франции, Испании, Португалии и Монако. Судя по официальным данным, ни в одной из этих стран отношения с официальным Минском не достигли значительного прогресса.

Из интервью Латушко журналу «The Times Magazine» (январь 2019), размещённому на сайте посольства Белоруссии во Франции, следует, что посольство распространяет заказные материалы с переписыванием почти дословно одних и тех же пропагандистских клише. Вероятно, чиновники не утруждают себя даже качественным самолюбованием, щедро оплаченным нищенствующим белорусским населением.

«Белорусов во Франции иногда даже ассоциируют с волной белой эмиграции из революционной России», — отметил в этом интервью Латушко.

К сожалению, он не уточнил, кто ассоциирует. Однако и без этого уточнения утверждение чиновника выглядит, мягко говоря, не в пользу официального Минска. Ведь массовая эмиграция — особенно та, на которую он сослался, не свидетельствует в пользу исторической родины эмигрантов. Во время Гражданской войны в России свою Родину покинули отнюдь не худшие её сыны и дочери и трагические обстоятельства их эмиграции хорошо описаны.

Третье январское интервью Латушко, размещённое в разделе «Новости» посольства, дано газете «Культура» — вероятно, белорусскому ведомственному изданию, столь же популярному, как «Перспектива» и «The Times Magazine». Вполне вероятно, что серьёзные и влиятельные издания либо не испытывают интереса к общению с послом Белоруссии, либо посол не считает нужным утруждать себя, пересказывая одно и то же разным специфическим изданиям и ставя «галочки» в формуляре.

«К сожалению, должен признать, что во Франции и до сих пор недостаточно информации о нашей стране. Поэтому за рубежом ‑ и не только во Франции — она воспринимается многими как своего рода tabula rasa, «белый простор», не заполненный ещё никаким цветом», — признал Латушко в ответе на первый же вопрос издания «Культура».

Бывший министр культуры, проработавший столько лет в должности посла, не первый посол во Франции делает такое признание сразу — зачем? Вряд ли в порядке самокритики — в этом он ранее замечен не был. Скорее для того, чтобы показать важность работы, с которой он в должности посла не справился.

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