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В ДНР зявили о взятии в плен украинского разведчика

Политика

ВСУ предприняли очередную неудачную попытку скрытного приближения к позициям ДНР, сообщили в Донецке

В ДНР зявили о взятии в плен украинского разведчика
© ИА Красная Весна
Нашивка ВС ДНР

Донецк, 23 января 2019, 20:58 — REGNUM  Украинский военнослужащий сдался в плен силам ДНР в ходе разведывательной операции ВСУ на мариупольском направлении. Об этом сообщил 23 января начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Вчера на мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырёх боевиков предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Безсонов уточнил, что трое украинских военнослужащих скрылись, а четвёртый сдался в плен. В настоящее время он находится на территории ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января в Донецке сообщили, что четверо украинских диверсантов погибли, подорвавшись на минном поле под Авдеевкой.

По данным Народной милиции ДНР, за период с начала 2019 года украинские диверсионно-разведывательные группы уже трижды пытались провести разведку местности вблизи линии соприкосновения под Авдеевкой. При этом все они потерпели неудачу.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа украинских разведчиков подорвалась на минах под Авдеевкой

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