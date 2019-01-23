Тимошенко только выдвинулась, а её уже ловят на лжи

Киев, , 20:50 — REGNUM Украинские эксперты по-разному оценили предвыборное обещание лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко уйти в отставку с президентского поста, если не сможет за первые 100 дней на должности президента «сломать старую систему» и показать результаты работы.

В частности, украинский эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что в течение первых 100 дней в должности президента Тимошенко должна выполнить свое главное предвыборное обещание — снизить цены на газ в два раза.

«1) я впервые услышал, чтобы кандидат в президенты публично признал свои ошибки в кадровой политике, совершенные в период пребывания при власти и извинился за это… 3) обозначил свою программу и пообещал уйти в отставку, если за 100 дней не выйдет реализовать того, что можно сделать за этот период из плана преобразований, в первую очередь — снизить цены на газ… В общем, второй тур президентский выборов, если и будет, то только благодаря использованию властью админресурса. Иных вариантов пока не вижу», — написал в «Фейсбуке» Гаврилечко.

В свою очередь, украинский журналист Юрий Бутусов считает, что Тимошенко нужно готовиться к отставке уже сегодня, поскольку до парламентских выборов она не сможет сформировать свое правительство, а значит и снизить цены на газ.

«Что ж, к отставке Юлия Владимировна может готовиться уже сегодня — ведь одно из главных ее предвыборных обещаний — снизить цену на газ в 2 раза она не выполнит ни за 100 дней ни за 200. Во-первых, Тимошенко в первые сто дней не будет иметь рычагов законодательных — парламентские выборы пройдут только в октябре. А значит, ни своего правительства, ни своего генпрокурора, ни главу СБУ Тимошенко без согласия этого состава Рады не сможет назначить, не говоря уже о законопроектах. Так что как снизить цены, если это все в руках Кабмина? И еще вопрос: сумеет ли она, в случае избрания президентом, создать устойчивое большинство в парламенте? Чтобы это сделать, надо заручиться доверием избирателей», — написал Бутусов в «Фейсбуке».

Он напомнил, что снижение цен на газ угрожает разрывом кредитной программы с Международным валютным фондом.

«Во-вторых, что делать с программой МВФ, который требует повышения цен на жилищно-коммунальные услуги до рыночного уровня? Отказаться от сотрудничества с МВФ? А где тогда искать средства для покрытия текущих долговых обязательств? Больше нигде не дадут… Проблема в низком уровне доходов граждан, это их надо повышать, а не снижать цены административными методами. Тимошенко создает завышенные ожидания, которые невозможно выполнить, и в случае ее победы всего через полгода на парламентских выборах ее политическая поддержка может исчезнуть как пыль. Популизм в Украине работает не в плюс, а в минус, и забивает хорошее впечатление от полезных дел, пора бы уже на примере своего премьерства и на примере президентства Петра Алексеевича выучить», — добавил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Киеве прошел съезд «Батькивщины», который выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты. Лидер партии ВО «Батькивщина» заявила, что в случае ее избрания президентом Украины, подаст в отставку, если за первые 100 дней работы не продемонстрирует результаты.

«Если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему, не смогу показать вам результаты, я просто уйду с президентской должности», — обещает Тимошенко.

Она продемонстрировала участникам съезда документ, который она назвала «соглашением кандидата в президенты Юлии Тимошенко с гражданами Украины». Политик пояснила, что в нем содержится перечень действий, которые предстоит сделать при ее президентстве.