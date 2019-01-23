СП: образуется недопустимый провал по программе расселения аварийного жилья

Москва, , 20:21 — REGNUM В Счетной палате констатируют невозможность ликвидации провала, образовавшегося при переходе к новой программе переселения из аварийного жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

«Из-за отсутствия плавного перехода к новой программе переселения после завершения предыдущей программы, 2014−2017 годы, фактически образовался провал, который не будет ликвидирован к моменту окончания национального проекта», — заявил Росляк в Госдуме.

Аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, к концу 2018 года составил более 14 млн квадратных метров, в котором проживает сегодня порядка 883 тыс. человек, привел данные аудитор. В то время как в рамках федерального проекта в 2019—2024 годах планируется расселить 9,6 млн метров квадратных жилья или 531 тыс. граждан, указал он.

«Но в указанный период, по оценке Минстроя, будет признан аварийным жилой фонд в размере еще 11,7 млн квадратных метров, нерасселенный остаток на момент завершения нацпроекта может составить порядка 17 млн квадратных метров, что явно недопустимо», — заявил Росляк.