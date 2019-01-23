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Украина вышла ещё из трёх соглашений в рамках СНГ

Политика

Киев разорвал уже более полусотни соглашений с Россией и странами Содружества независимых государств

Украина вышла ещё из трёх соглашений в рамках СНГ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Межа

Киев, 23 января 2019, 19:45 — REGNUM  Правительство Украины приняло решение о выходе ещё из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом 23 января сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.

В частности, как сообщается, Киев вышел из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией» от 26 июня 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» от 24 сентября 1993 года, «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» от 15 мая 1992 года.

Как пояснили в украинском ведомстве, указанные соглашения были «несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей недели министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев на сегодняшний день разорвал два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё три межрегиональных соглашения с Россией.

По его словам, на проработке находится «второй пакет», который предусматривает расторжение ещё около 50 двусторонних сделок.

Провести работу по «инвентаризации договорно-правовой базы с Россией» украинскому МИДу поручил президент страны Пётр Порошенко после того, как Киев принял решение расторгнуть Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины отчитался о количестве расторгнутых соглашений с Россией

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