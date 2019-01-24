Госдума готовится обсудить наказание за фейки и неуважение к госсимволам

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 24 января, Госдума готовится обсудить законопроекты, направленные на борьбу с фейками, а также наказание за размещенные в соцсетях материалы, «выражающие в неприличной форме явное неуважение» к органам государственной власти или к обществу, сообщает ИА REGNUM.

Речь идет о четырех законопроектах — «базовых», а также вносящих поправки в КоАП, предполагающие конкретные санкции. Вместе с тем накануне Совет Думы констатировал отсутствие отзывов правительства РФ на инициативы — от правительства в Думу поступили отзывы на два законопроекта, касающиеся механизмов блокировки фейковой информации и оскорблений органов власти в Сети, однако пока нет заключений на законопроекты об административном наказании за указанные правонарушения.

Совет Думы назвал ряд условий, при выполнении которых возможно обсуждение законопроектов. Прежде всего, на все законопроекты должны быть представлены официальные отзывы. Кроме того, Совет думы настаивает на том, что с докладом выступит один из авторов законопроектов, член Совета Федерации Андрей Клишас, а с содокладами — председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Также парламентарии хотят, чтобы в дискуссии принял участие представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Инициативы получили широкий общественный резонанс.

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