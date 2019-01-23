Стало известно, почему ЕС отказался участвовать в брифинге Минобороны РФ

Москва, , 18:43 — REGNUM Европейский союз не стал участвовать в брифинге министерства обороны Российской Федерации по модернизированной ракете 9М729, так как евробюрократы считают, что данное мероприятие на отвечало цели доверительного обмена мнениями. Соответствующее сообщение распространило представитель Евросоюза в России сегодня, 23 января.

Представители Евросоюза заявили, что готовы участвовать в «содержательных брифингах» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В качестве доказательства своей готовности евробюрократы напомнили, что на брифинге в министерстве иностранных дел России 18 января по проблеме ДРСМД присутствовали представители 28 стран ЕС. При этом данный брифинг в ЕС посчитали «доверительным обменом мнений».

«Поскольку ЕС убеждён, что сегодняшняя демонстрация преследовала иные цели, ЕС и большинство его стран-членов приняли решение не участвовать», — сказано в заявлении представительства ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военные атташе США, Германии, Франции и Великобритании, а также представители Евросоюза и миссии военного блока НАТО в Москве отказались от участия в брифинге министерства обороны России по ракете 9М729.

Напомним, что сегодня министерство обороны России провело брифинг для иностранных военных атташе, в ходе которого была продемонстрирована модернизированная ракета 9М729. По мнению властей США наличие именно этой ракеты на вооружении российской армии нарушает ДРСМД. Российская сторона подчеркивает, что у США совершенно ошибочные представления о тактико-технических характеристиках данной ракеты, и её дальность на самом деле не превышает 480 километроов, что соотвествует условиям ДРСМД.