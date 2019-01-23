Пашинян обсуждает с Алиевым историю переговорного процесса по Карабаху

Ереван, , 18:10 — REGNUM «На встречах с президентом Азербайджаном мы не обсуждаем никаких конкретных деталей, просто обмениваемся мнениями». Об сегодня, 23 января, в ходе прямого эфира в Facebook пояснил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о своей неформальной встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Пашинян напомнил, что это третья по счёту встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, как и прежние встречи, эта встреча также не была запланирована.

«Это третья по счёту встреча, третья беседа с Ильхамом Алиевым, прежние встречи также не были запланированы. Когда мы встретились в Душанбе, перед этим вероятность того, что мы встретимся, была равна вероятности того, что мы не встретимся. То же самое и в Санкт-Петербурге, когда мы просто использовали возможность на другом мероприятии. Так получилось. Стояла задача разработать план, каким должен быть наш подход, когда мы оба участвуем в таких мероприятиях, чтобы мы как минимум не избегали друг друга», — сказал Пашинян.

Он отметил, что это неофициальные встречи и неофициальные беседы.

«По сути, мы обсуждаем больше историю переговорного процесса: когда, что и как произошло, на каком этапе какой была ситуация. Конечно, обсуждаем также возможности: какие есть условия в контексте урегулирования, какие есть возможности, какие есть препятствия. И я хочу сказать, что никаких конкретных деталей мы не обсуждаем, просто обмениваемся мнениями. Это также в каком-то смысле возможность обменяться мнениями, представить друг другу своё восприятие переговорного процесса, пообщаться. И я прямо хочу заявить, что в этих переговорах, в этих обсуждениях говорится обо всём том, о чём мы говорим также публично», — заявил премьер-министр Армении.

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