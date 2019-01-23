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Барнье: подготовка к «жесткому Brexit» — «важнее, чем когда-либо»

Политика

«Сегодня есть два возможных сценария...»

Брюссель, 23 января 2019, 19:18 — REGNUM  Представитель Брюсселя на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье считает, что подготовка к жесткому сценарию Brexit «важнее, чем когда-либо», 23 января передает агентство Reuters.

«Сегодня есть два возможных сценария: первый — упорядоченный выход на основе соглашения, которое мы шаг за шагом строили с Великобританией в течение последних 18 месяцев; второй — беспорядочный выход, оставляющий ЕС без сделки», — заявил Барнье на встрече с профсоюзами в Брюсселе.

По словам Барнье, в британской Палате общин «по-видимому, существует большинство, выступающее против отказа от сделки». Но, по его мнению, «противодействие отсутствию соглашения не предотвратит отсутствие соглашения».

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Выход Великобритании из Евросоюза
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