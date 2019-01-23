В Таджикистане вышла очередная книга, прославляющая Рахмона

Душанбе, , 17:55 — REGNUM Новая книга, посвященная президенту Эмомали Рахмону вышла в Таджикистане, сообщает сегодня, 23 января, государственное информационное агентство «Ховар».

Издание вмещает в себя те части текстов всех посланий главы государства в период с 2000 по 2018-й год, которые посвящены внешнеполитической деятельности Таджикистана, потому как «общеизвестно, что Эмомали Рахмон является основоположником и руководителем внешней политики Республики Таджикистан и современной таджикской дипломатии».

Книга называется «О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан», объемом в 222 страницы, издана на русском языке в душанбинском издательстве «Контраст».

Составление сборника, подчеркивает госинформагентство, инициировала редколлегия «Народной газеты», которая выступает печатным органом правительства страны. Авторами книги названы главный редактор «Народной газеты» Махбуба Камолова и старший советник аппарата помощника Президента Республики Таджикистан по вопросам зарубежных связей Зафар Сайидзода.

«Изучение [предложенных текстов] позволит заинтересованному читателю непосредственно получить достоверные и более глубокие знания о концептуальных основах, характере, основных направлениях, актуальных вопросах и международных инициативах внешней политики Республики Таджикистан, внешнеполитическом потенциале страны, эволюции внешнеполитической доктрины, основных внешнеполитических приоритетах, характерных чертах экономической дипломатии и внешнеэкономической стратегии государства», — пишет «Ховар».

Книга будет доступна в библиотеках, купить ее можно в книжных магазинах Душанбе. Электронная версия размещена на сайте Национальной библиотеки страны.

Отметим, что составление сборников высказываний, речей, «мудрых мыслей» Эмомали Рахмона, имеющего в своей стране титул «Основатель мира и национального единства», довольно популярно. Новые книги выходят несколько раз в год. И, по словам продавцов, имеют спрос — их принято дарить учителям, студентам, чиновникам. Читает ли их кто-то кроме авторов — неизвестно.