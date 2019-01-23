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Экс-премьер Италии Ренци не будет баллотироваться в Европарламент

Политика

Он не собирается ни формировать свой список, ни избираться по списку Демократической партии

Рим, 23 января 2019, 17:51 — REGNUM  Экс-премьер Италии Маттео Ренци заявил, что он не намерен участвовать в выборах в Европарламент, передает Il Giornale в среду, 23 января.

Ренци уточнил, что не собирается ни формировать свой список кандидатов, ни избираться по списку Демократической партии, которую он ранее возглавлял.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что на фоне продолжающегося кризиса в Демократической партии, чей рейтинг за несколько лет сократился вдвое до 17%, Ренци может сформировать свою партию и претендовать на 8−9% голосов.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.

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Политическая жизнь Италии
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