Антироссийские санкции Казахстану не вредят: мнение

Астана, , 17:49 — REGNUM «Антироссийские «санкции» не влияют на внутреннюю экономическую ситуацию в Казахстане, не подрывают стабильность и не оборачиваются катастрофой для внутреннего рынка», — казахстанский политолог Эдуард Полетаев прокомментировал ИА REGNUM предпринимаемые правительством Казахстана меры по снижению рисков для экономики страны.

По мнению эксперта, действия профильных органов Казахстана — это скорее ответ на критику противников интеграционных процессов.

«Поскольку недовольство попросту нельзя было игнорировать, появились исследования и рекомендации для снижения так называемых негативных последствий в экономике страны в связи с введением очередных антироссийских «санкций». Хотелось бы услышать не расплывчатые формулировки, а конкретику — какие меры будут предприниматься, какие положительные результаты за ними последуют и так далее», — сказал он.

Собеседник редакции акцентировал внимание на двух моментах, которые позволяют Казахстану отстраниться от активного участия в процессе взаимного обмена санкциями.

«Во-первых, часть вопросов межгосударственного взаимодействия и так вынесена на наднациональный уровень — уровень Евразийской экономической комиссии. Во-вторых, Россия старается не впутывать своих партнеров по ЕАЭС в особенности двусторонних отношений с США».

Полетаев подчеркнул, что периодический обмен недовольством, который возникает между Москвой и другими членами ЕАЭС — часть рабочего процесса.

«Например, после введения Россией запрета на ввоз некоторых видов продукции, она не исчезла из российских магазинов. Было подозрение, что санкционные товары попадают в Россию через территорию третьих стран. В процессе диалога, как правило, эти вопросы решаются, а накладки устраняются», — пояснил Полетаев.

Что касается восприятия антироссийских «санкций» в Казахстане, то «саму ситуацию оценивают больше эмоциями, а не головой», считает эксперт.

«Едва ли такой подход способствует взвешенному и объективному анализу ситуации. Например, не так давно Россия не пустила продукцию казахстанского производства, потому что она не соответствовала нормам ЕАЭС. А позже появилась версия, что это произошло из-за санкций, хотя они были совершенно не при чём. Информации по этому вопросу было мало, поэтому начались вольные трактовки прошедшего события».

Подводя итог, Эдуард Полетаев отметил, что антироссийские «санкции», «объективно, не влияют на внутреннюю экономическую ситуацию в Казахстане, не подрывают стабильность и не оборачиваются катастрофой для внутреннего рынка».

И выразил уверенность в том, что гораздо хуже для экономики в целом и для казахстанских производителей в частности — существующие внутренние проблемы, которые препятствуют выходу экспортеров на рынок ЕАЭС.