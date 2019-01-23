В Латвии дело правозащитника Гапоненко вернули в прокуратуру

Рига, , 17:47 — REGNUM Уголовное дело в отношении лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко было возвращено судом Риги в прокуратуру, сообщает латвийское новостное агентство LETA.

По решению суда уголовное дело будет направлено вышестоящему по должности прокурору. Из заявления прокураторы для прессы следует, что Гапоненко обвиняется по трем статья Уголовного закона Латвии: о разжигании межнациональной розни, об антигосударственной деятельности и о помощи иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.

Согласно обвинительному заключению, Гапоненко якобы совершал данные действия в основном путем публикаций в интернете.

На своей странице в Facebook сам правозащитник сообщил, что дело против него «инициировал депутат Сейма Эдвин Шноре». Он также отметил, что судья не захотел принимать участие в «политической расправе над инакомыслящими, да еще с явным этническим привкусом».

«Как выяснилось, дело против меня инициировал печально известный депутат Сейма Эдвин Шноре и его кампания. Решили отомстить за то, что я не соглашался с их определением русских, как кровососущих насекомых, конкретнее, вшей. Отправка меня на четыре месяца на тюремные нары был их аргумент в пользу того, что вшей и прочих приписанных к ним существ надо травить», — написал Гапоненко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 году правозащитник Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) с обвинениями за «деятельность, направленную против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности». Согласно латвийским законам за эти преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В августе 2018 года Гапоненко был отпущен Рижским судом с оговоркой, что ему запрещено выезжать из Латвии без разрешения прокурора и необходимо сообщать о смене своего места жительства.

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