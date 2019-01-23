В Латвии утвердили «правительство проигравших» во главе с гражданином США

Валерия Аникушина, , 17:46 — REGNUM

В Латвии сегодня, 23 января, спустя почти четыре месяца, завершилась эпоха безвластия — самого длительного периода в новейшей истории страны, когда государство жило без правительства. Новым премьером стал американец Кришьянис Кариньш, партия которого — «Новое Единство» — среди аутсайдеров в парламенте. Из-за этого новое правительство уже прозвали «правительством проигравших». Что известно о новом кабинете министров и что от него ждать — попытаемся разобраться.

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В правительство Кариньша, который является депутатом Европарламента и имеет два гражданства — Латвии и США, вошли представители пяти партий. «Новое Единство», которое на парламентских выборах в октябре 2018 года смогло преодолеть 5-процентый барьер и получило в парламенте 8 мандатов из 100. И еще 4 политические силы: Новая консервативная партия, Центристская партия «Кому принадлежит страна?» — KPV LV — (по 16 мандатов у каждой), партия «Для развития/За!» и Национальное объединение «Всё для Латвии!» — VL-TB/LNNK — (по 13 мандатов). В оппозиции остаются крупнейшая фракция Сейма — партия «Согласие», формально выигравшая парламентские выборы и получившая 23 мандата, и Союз зелёных и крестьян (СЗК) — с 11 мандатами в Сейме.

Что известно о новом премьер-министре?

Кришьянис Кариньш родился в США, где получил образование лингвиста, а в начале 90-х переехал в Латвию, где занимался бизнесом и преподавательской деятельностью. За последние 20 лет он успел избраться в Сейм от партии «Новое время» и возглавить министерство экономики при правительстве Айгарс Калвитис.

Кто вошел в кабинет Кариньша?

В новом составе правительства будут присутствуют уже известные латвийской публике министры. Должность в новом правительстве сохраняют: министр иностранных дел Эдгар Ринкевич («Новое Единство») и министр культуры Даце Мелбарде (VL-TB/LNNK). Экс-министр социального обеспечения Янис Рейрс («Новое Единство») займет пост министра финансов, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) возглавит министерство земледелия.

Появятся и новички. Пост министра благосостояния достается представителю от KPV LV Иеве Крапане, в прошлом — инспектор по делам несовершеннолетних в муниципальной полиции. Министерство внутренних дел тоже достанется KPV LV, его возглавил Сандис Гиргенс — ранее присяжный адвокат. Пост министра экономики отдается лоббисту переработчиков рыбы Дидзису Шмитсу (KPV LV). Вопросами образования в Латвии теперь будет заниматься Илга Шуплинска — исследователь, защитница латгальской культуры. Юрис Пуце займет пост министра регионального развития.

Что обещают?

Новое руководство изъявило о своем желании отобрать у муниципалитетов и взять под свой контроль крупнейшие порты Латвии: в Риге, Вентспилсе и Лиепае. На данный момент государственные и муниципальные служащие в правлении портов представлены в пропорции 50 на 50. Эта идея обосновывается рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭРС).

Изменения грозят и государственному предприятию железных дорог — Latvijas dzelzceļš. Заявлено о возможной переоценке инвестиционной программы для предприятия и возможной «реструктуризации» для дальнейшего «снижения затрат». По неофициальным данным СМИ, новый кабмин предоставит возможность приватизации LDz. Отметим, что именно эта компания, наряду с литовской и эстонской, участвует в многомиллионном проекте ЕС по строительству жлезнодорожного пути Rail Baltica.

До 2021 году новое правительство планирует провести реформу самоуправлений, путем объединения «самых сильных экономических единиц, которые смогут обеспечить выполнение упомянутых в законе автономных функции самоуправлений». Для «стимулирования демократизации» предлагается провести «чистки на местах» с целью снижения «концентрации власти».

Внешняя политика — старая

Геополитический курс нового правительства остается прежним: 2% от ВВП для оборонного бюджета, ориентация на трансатлантический альянс, неизменная позиция в отношении России с продолжением политики санкций, борьба за равные дотации от ЕС в сфере сельского хозяйства, вопросы налогов и миграции будут решаться на национальном, а не всеевропейском уровне. Также правительство Кариньша взяло четкий курс «на борьбу с отмывание денег» согласно требованием Комитета экспертов Совета ЕС.

Внутренние изменения — косметические

Укрепление и развитие латышского языка также отмечено как приоритетное направление. Помимо поддержки образования только на латышском, планируется усилить патриотическое воспитание на всех образовательных уровнях.

Каких-либо серьезных налоговых изменений или ощутимого повышения зарплат, пособий и пенсий новое правительство не планирует. Зато для реализации всех предложений правительственной декларации, по заявлению нового премьер-министра, понадобиться дополнительно около 660 миллионов евро.

Новую же политику латвийские граждане смогут наблюдать только с 2020 года. В 2019 перед новым правительством, говорят чиновники, стоит задача уложиться в уже намеченный бюджет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия «Согласие» не участвовала в формировании правящей коалиции — от сотрудничества с ней отказались все остальные политические силы Сейма.

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В конце декабря 2018 года состоялась попытка националистов свергнуть с кресла главы Рижской думы председателя партии «Согласие», которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков. В основном значительную активность в этом процессе проявляло национальное объединение «Всё для Латвии!» — VL-TB/LNNK. Идею снятия с поста Ушакова также поддержал уже экс-премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, но председателю «Согласия» пока удалось сохранить за собой пост в Рижской думе.

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