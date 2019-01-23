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Парламент ПМР прервал депутатский мандат осужденного коммуниста Хоржана

Политика

Хоржан приговорен к 4,5 годам тюрьмы за применение насилия и оскорбление милиционеров

Тирасполь, 23 января 2019, 17:46 — REGNUM  Верховный совет Приднестровья досрочно прекратил полномочия депутата парламента, лидера местной компартии Олега Хоржана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВС ПМР, основанием стало вступление в силу приговора по уголовному делу.

Новые выборы по округу №40 «Каховский» в Тирасполе назначены на 12 января 2020 года.

Верховный суд Приднестровья оставил в силе приговор, согласно которому Хоржан был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы за «применение насилия в отношении представителя власти».

2 июня 2018 года провел несанкционированный митинг на центральной площади Тирасполя. После задержания нескольких активистов депутат явился в тираспольское отделение милиции и попытался «освободить» задержанным. При этом вступил в потасовку с милиционерами и сорвал с нескольких из них погоны.

ИА REGNUM напоминает, что Хоржан — лидер приднестровской Компартии и ближайший соратник беглого экс-президента ПМР Евгения Шевчука, которого в Приднестровье обвиняют в хищении государственных средств, превышении полномочий, контрабанде и т.д.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему главному приднестровскому коммунисту дали 4,5 года?

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Уголовные дела экс-президента Приднестровья и его бегство
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