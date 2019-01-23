Число запросов на убежище в Германии упало в 2018 году

Берлин, 23 января 2019, 17:52 — REGNUM Правительство Германии озвучило статистику по запросам убежища в 2018 году, 23 января передает агентство Associated Press.
По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, в прошедшем году в Германии было зарегистрировано 185 853 запросов на предоставление убежища — на 36 830 или 16,5% меньше, чем в 2017 году.
К уменьшению числа запросов привело сокращение сроков их обработки, проведение депортаций и общее сокращение потока беженцев в Германию.
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