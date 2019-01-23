Среда, 23 Января 2019 года
17:56:24 МСК

Число запросов на убежище в Германии упало в 2018 году

Политика

Сокращение по сравнению с 2017 годом составило 16,5%

Берлин, 23 января 2019, 17:52 — REGNUM  Правительство Германии озвучило статистику по запросам убежища в 2018 году, 23 января передает агентство Associated Press.

По словам министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, в прошедшем году в Германии было зарегистрировано 185 853 запросов на предоставление убежища — на 36 830 или 16,5% меньше, чем в 2017 году.

К уменьшению числа запросов привело сокращение сроков их обработки, проведение депортаций и общее сокращение потока беженцев в Германию.

Читайте также: Германия расселила по странам ЕС рекордное количество беженцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить