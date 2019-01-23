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В Италии на упаковках продуктов обяжут указывать происхождение

Политика

Участники рынка поддерживают инициативу правительства

Рим, 23 января 2019, 17:43 — REGNUM  Размещение на упаковках этикеток с указанием места происхождения станет обязательным для всех продуктов в Италии, передает La Verita в среду, 23 января.

Сейчас такая мера распространяется на все виды продукции, кроме хлеба и мясных нарезок. Новые меры должны способствовать защите отечественного производителя.

Представители ассоциации сельскохозяйственных компаний уже выразили свое удовлетворение введением новых правил.

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Экономика Италии
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