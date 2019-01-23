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Девять из 28 стран Евросоюза уже ратифицировали Соглашение с Арменией

Политика

В МИД Армении считают процесс ратификации соглашения, подписанного в ноябре 2017 года, нормальным

Девять из 28 стран Евросоюза уже ратифицировали Соглашение с Арменией
Иллюстрация:  mil.am

Ереван, 23 января 2019, 17:41 — REGNUM  Девять из 28 стран-членов Евросоюза уже ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян это — Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Люксембург, Великобритания, Румыния и Дания.

Процесс полной ратификации международного соглашения всеми государствами-членами ЕС обычно длится 2 — 2,5 года. В МИД Армении считают процесс ратификации соглашения, подписанного в ноябре 2017 года, нормальным.

«До сегодняшнего дня армянская сторона не получала каких-либо сигналов от какой-либо страны относительно возможной задержки ратификации. Процедуры в каждой стране разные, но мы уверены, что в разумные сроки процесс ратификации достигнет своего логического завершения», — заявила пресс-секретарь МИД Армении.

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