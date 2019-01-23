Молодая команда Беглова отправится «в народ»

Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поступил нестандартно, когда представил большую команду кандидатов в вице-губернаторы городскому парламенту. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделилась 23 января политтехнолог Алена Август.

Напомним, сегодня Законодательное собрание по предложению Беглова утвердило шестерых новых вице-губернаторов, включая тех, что отвечают за строительство, транспорт, энергетику, имущество и городскую политику. Александр Беглов уже подписал распоряжение о назначении шести вице-губернаторов с 24 января 2019 года.

«Это значит, что он понимает всю ответственность, берет ее на себя, но верит в этих людей. Беглов понимает, что сейчас он у всех — главная фигура, на которую обращают внимание», — сказала Алена Август.

Эксперт отметила, что ее радует средний возраст членов «команды Беглова». «Она достаточно молода, и это не только признак возраста. Люди понимают, в каким ритме живет город, развиваются предприятия, как устроен цифровой мир, они смогут в этом мире жить», — считает политтехнолог.

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Алена Август также отмечает, что большая часть новоявленных членов правительства Петербурга либо родились, либо учились в этом городе. Кроме того, по ее мнению, молодость команды повлияет на открытость Смольного.

«Молодая команда по определению более открытая. Они не будут сидеть за закрытыми дверьми, а будут идти в народ, разговаривать и с людьми, и с бизнесом. Часто бывает так, что что-то хорошее делается за закрытыми дверями, кулуарно, об этом не рассказали. И даже позитивные вещи воспринимаются негативно. Надеюсь, эти люди помогут вернуть блеск Северной столице и, может быть, даже переплюнуть Москву», — отмечает Август.

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Заметим, Александр Беглов еще не заявил о своих планах баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Выборы пройдут в сентябре 2019 года. Но некоторые наблюдатели говорят об этом, как уже о решенном деле. По мнению Август, у Беглова есть очень «призрачный шанс» проиграть выборы, так что его назначенцам вообще не стоит опасаться за свои должности.

«Но даже если допустить, что выборы выиграет кто-то другой, люди у нас принимаются на какие-то позиции не за счет близости к чьему-то телу, а за счет четких KPI, своих знаний и умений. Важны доказательства эффективности, а не то, что он чей-то друг, родственник или с кем-то давно рядом работает. Так что любой из вице-губернаторов, сумев за эти полгода доказав свою эффективность, при своем собственном желании может остаться на месте», — считает Алена Август.

Добавим, представляя свою команду на заседании парламента 23 января, Беглов уточнил, что это его «ближайшие соратники и единомышленники».