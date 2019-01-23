Папа Римский сообщил о предстоящем визите в Японию

Ватикан, , 17:47 — REGNUM Папа Римский Франциск сообщил журналистам, направляющимся с ним в Панаму, о предстоящем в 2019 году визите в Японию, 23 января передает агентство Associated Press.

По словам понтифика, он намерен посетить Японию в ноябре 2019 года. Также Франциск хотел бы посетить Ирак, однако Ватикан пока не готов на такой визит из-за проблем с обеспечением безопасности.

Наступивший год будет богатым на поездки для папы — только в первой половине 2019 года Франциск посетит Панаму, ОАЭ, Марокко, Болгарию и Македонию.

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