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Папа Римский сообщил о предстоящем визите в Японию

Политика

Понтифик намерен посетить Японию в ноябре 2019 года

Ватикан, 23 января 2019, 17:47 — REGNUM  Папа Римский Франциск сообщил журналистам, направляющимся с ним в Панаму, о предстоящем в 2019 году визите в Японию, 23 января передает агентство Associated Press.

По словам понтифика, он намерен посетить Японию в ноябре 2019 года. Также Франциск хотел бы посетить Ирак, однако Ватикан пока не готов на такой визит из-за проблем с обеспечением безопасности.

Наступивший год будет богатым на поездки для папы — только в первой половине 2019 года Франциск посетит Панаму, ОАЭ, Марокко, Болгарию и Македонию.

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