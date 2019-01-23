Итоги расследования трагедии в Одессе будут неудобными для власти — депутат

Киев, , 16:56 — REGNUM Сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко заявил, что сегодня, 23 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его под номером 13 в качестве кандидата в президенты Украины. Соответствующее заявление Бойко сделал в Одессе.

Политик пообещал одесситам закончить расследование трагедии в Доме профсоюзов и наказать виновных.

«Подобные трагедии и преступления не имеют срока давности. Власть всячески тормозит расследование трагедии, потому что результаты могут оказаться очень неудобными для неё. Как бы она не покрывала тех, кто поджег Дом профсоюзов, кто добивал людей, которые пытались выбраться из горящего здания — мы доведем дело до конца. После нашей победы мы проведем справедливое расследование, и все виновные в гибели почти полсотни человек понесут наказание по всей строгости закона», — сказал Бойко.

При этом политик обещает остановить войну на Донбассе и распад Украины.

«Страна устала от псевдореформ и непрекращающейся войны. Люди хотят мира и спокойной жизни… Остановим войну, возродим экономику, прекратим губительную тарифную политику… Страна будет развиваться, а не распадаться», — добавил Бойко.

Он также пообещал вернуть пенсии украинским предпринимателям. «Так называемая пенсионная реформа лишила пенсий десятков тысяч предпринимателей, которые уже в независимой Украине годами вынуждены были стоять на рынке или работать «челноками», чтобы прокормить свои семьи. Такого быть не должно. После победы на выборах мы вернем предпринимателям право на достойную пенсию», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в центре Одессы вооруженные люди в масках и с георгиевскими ленточками на одежде напали на участников марша «За единую Украину» — одесских и харьковских футбольных болельщиков. Это был первый акт трагедии, в ходе которой от огнестрельных ранений погибли шесть человек.

Второй разыгрался позднее, когда под напором фанатов и евромайдановцев стрелявшие в них молодчики укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где длительное время стоял лагерь местных пророссийских активистов. Противоборствующие стороны, закидывая друг друга «коктейлями Молотова», после чего спровоцировали пожар в Доме профсоюзов. В итоге общее число жертв достигло 48 человек. Раненых, избитых, обгоревших — около 300, в том числе 70 правоохранителей.

Напомним, в сентябре 2016 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствию удалось достичь прогресса в деле «2 мая 2014 года» в одесском Доме профсоюзов, в частности, установлено, кто отдавал приказы его штурмовать.