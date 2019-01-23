В Сирии уничтожен высокопоставленный полевой командир-иностранец

Дамаск, , 16:43 — REGNUM В ходе недавних ожесточенных боев в южной части провинции Идлиб сирийскими военными был уничтожен высокопоставленный полевой командир из числа иностранных джихадистов. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Речь идет об одном из лидеров террористической группировки «Айнад аль-Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Баре аль-Kaвкази. Название группировки переводится как «Солдаты Кавказа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джихадист был тяжело ранен в ходе наступления на позиции сирийской армии вечером 22 января в районе города Абу-Духур на юге провинции Идлиб. Боевик был доставлен в медицинский центр в Хан-Шейхуне, где и умер от полученных ранений.

Известно, что он ранее участвовал в ряде военных операций против Сирийской арабской армии, в том числе в наступлении группировки «Джейш аль-Фатх» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб весной 2015 года.

По имеющейся информации, во главе группировки «Айнад аль-Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стоят чеченцы. Она комплектуется уроженцами Кавказа. Группировка в настоящее время активно действует на севере Сирии, в основном в горных лесистых районах провинции Латакия.

ИА REGNUM ранее сообщало о недавнем провале наступления джихадистов в районе Идлибской демилитаризованной зоны.