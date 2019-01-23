Израиль и Украина договорились о создании зоны свободной торговли

Киев, , 16:40 — REGNUM Украина и Израиль подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. До этого Киев ввел режим свободной торговли с Канадой и странами Евросоюза. Об этом 23 января на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он сообщил, что в настоящее время кабмин работает над создание зоны свободной торговли с Турцией.

«У нас есть рынок ЕС, открыт рынок Канады как рынок свободной торговли с Украиной. Мы очень тяжело работали, чтобы сформировать качественное соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. В понедельник президент Украины совместно с уполномоченным украинского правительства Степаном Кубивым подписали договор о зоне свободной торговли с государством Израиль. Теперь его нужно ратифицировать и внедрять. Сейчас мы работаем над свободной торговлей с Турцией. Это непростой путь, но украинская продукция должна занимать достойное место на рынках мира», — сказал Гройсман.

Кроме того, вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив отметил, что правительство Украины определило Израиль как одну из наиболее перспективных стран для экспорта украинской продукции. По его словам, в 2018 году Украина в торговле с Израилем вышла на положительное торговое сальдо в 300 млн. долл.

«За неполные три года объем двухсторонней торговли товарами между Украиной и Израилем превысил 2 млрд. долл. Мы экспортируем больше чем импортируем. Положительное сальдо — не менее 300 млн. долл. Израиль демонстрирует большой интерес к украинской продукции. За 11 месяцев 2018 года в нашем экспорте в Израиль появилось 251 новая товарная позиция. Они принесли нам дополнительно 6,5 млн. долл. экспортной выручки. По некоторым позициям экспорта за 2018 год рост составил 222%», — сказал Кубив.

Он сообщил, что Украина и Израиль углубляют сотрудничество в сфере IТ-технологий, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях.

«Это второе соглашение о свободной торговле, которое подписало наше правительство. Израиль стал 46-ой страной в украинском списке соглашений о свободной торговле. Это еще раз подтверждает, что мы последовательны в продвижении украинского экспорта, формировании цепочек добавленной стоимости, создании конкуренции в производстве товаров на внешних рынках… Добились выгодных условий для украинских производителей», — считает Кубив.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Иерусалиме делегации Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли. На церемонии присутствовали президент Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Перед церемонией Порошенко назвал этот день историческим, ведь, по его словам, соглашение о свободной торговле готовилось в течение 50 лет.

Подписанию предшествовали несколько раундов переговоров. В частности, Порошенко и Нетаньяху встречались по этому поводу в Нью-Йорке и в Париже.

«Мы научились у Израиля, как защищать нашу страну, как укрепить нашу армию. И мы научились в Израиле, как сделать сильной и прозрачной нашу экономику. Я думаю, это очень важно», — сказал Порошенко.